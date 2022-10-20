Коммунальная авария стала причиной отключения воды на улице Воровского в Симферополе

Часть улицы Воровского в Симферополе осталась без воды из-за коммунальной аварии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть улицы Воровского в Симферополе осталась без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

– С 12:30 до 15:00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение ул. Воровского (частично), а также прилегающих улицах и переулках, – говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что жители семи улиц Симферополя остались без воды до вечера 20 октября. Подрядчик проводит работы по пере подключению части абонентов на байпас.

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