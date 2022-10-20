Отопление в домах крымчан включат к концу недели

Тепло в дома крымчан поступит к концу недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму стартовал отопительный сезон. Отопление уже запущено в детских садах, школах и больницах, на днях появится в многоквартирных домах.

- Отопление в многоквартирных домах начнет функционировать в течение трех суток, начиная с 19 октября, - цитирует КИА сообщение ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

Напомним, коммунальная авария 20 октября стала причиной отключения воды на улице Воровского в Симферополе. Воду обещают включить до 15:00. Также до вечера в связи с техническими работами еще семь улиц города остались без воды.

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