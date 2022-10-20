Ресторан Крыма выиграл в премии «Что где есть в Сочи и Краснодаре 2022»

Фото: Mriya Resort & SPA

16 октября состоялась церемония награждения ресторанной премии «Что где есть в Сочи и Краснодаре 2022». Ресторан современной кухни Cosmo, который расположен на территории курорта Mriya Resort & SPA, выиграл в номинации «Лучший ресторан при отеле 5* Крым».

Премия «Что где есть в Сочи и Краснодаре 2022» создана для объединения ресторанной индустрии с ее потребителями. Победителей во всех номинациях выбирают не профессиональные рестораторы, а непосредственно гости. 20 сентября на сайте премии был опубликован список номинантов, которые отбирала редакция «Собака.ru в Сочи и Краснодаре», руководствуясь отзывами гостей. После онлайн голосования сформировали список четверки финалистов в каждой номинации. На последнем этапе приглашенные члены жюри, по 6 человек из каждого города, голосованием выбрали победителей, чьи имена объявили на церемонии 16 октября.

В номинации «Лучший ресторан при отеле 5* Крым» приняли участие 5 крымских ресторанов. Победителем стал ресторан современной кухни Cosmo при отеле Mriya Resort & SPA. Cosmo представляет смесь мировых гастрономических традиций и трендов последних лет. Особое внимание здесь уделяется процессам приготовления пищи, текстурам, вкусовым сочетаниям и оформлению блюд. Использование необычных ингредиентов, соусов, масел, приправ и специй расширяет границы кулинарного искусства и дарит шеф-повару практически безграничную свободу творчества. Шеф-повар смело экспериментирует со вкусом и в ресторане можно попробовать такие интересные сочетания, как карпаччо из осьминога с ферментированной алычой; запеченное седло барашка с соусом из свеклы, красного вина и инжира; зеленый салат с киноа и вишневым гаспачо.

Ресторан курорт Mriya Resort & SPA одержал победу в международной премии World Culinary Awards 2021, которая ежегодно вручается за лучшие проекты в кулинарной индустрии. Ресторан «Черное море by Mriya» был признан лучшим в Европе рестораном формата Fine Dining при отеле. В 2022 году курорт выиграл XVII Национальную ресторанную премию «Пальмовая ветвь» в номинации «За вклад в развитие ресторанной индустрии и создание нового иммерсивного формата гастроразвлечений на юге России». На территории курорта представлено более 20 ресторанов и баров с уникальной гастрономической картой курорта: итальянский ресторан L’Olivo, паназиатский ресторан Mandarin, ресторан локаворской кухни Winekitchen, рестораны на берегу моря Salt & Pepper и «Черное море».