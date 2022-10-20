Экс-мэр Керчи ушел в «отпуск» с автоматом в руках и в полной амуниции

Владимир Подлипенцев. Фото: Вконтакте

Бывший мэр Керчи Владимир Подлипенцев опубликовал неоднозначное фото в социальной сети. На нем экс-глава администрации города и известный в Керчи врач-травматолог запечатлен в полной военной амуниции и с автоматом в руках.

- В «отпуске» - коротко подписал фото Подлипенцев.

Комментарии и вопросы от пользователей не заставили себя долго ждать.

- Вот это точно идеальный доктор и мужик!

- Володя, добровольцем? Храни тебя Господь!

- Бог в помощь.

-Ждем с победой!

Не остался в стороне и сын экс-мэра. Игорь Подлипенцев отметил, что гордится отцом.

Сам Владимир Подлипенцев пока никак не отреагировал на комментарии.

Напомним, керченскую администрацию Владимир Подлипенцев возглавлял в 2016-2017 годах. По специальности он врач ортопед-травматолог, и после ухода с должности продолжил работать по профессии, но уже в Новороссийске.

Сообщалось, что в отставку Подлипенцев подал из-за проблем со здоровьем. После него администрацию Керчи возглавлял Сергей Бороздин.

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