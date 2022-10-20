Поисковики установили владельца ордена Красной Звезды, найденного в Аджимушкайских каменоломнях

Орден Красной Звезды на "завале Казазаева" в Аджимушкайских каменоломнях нашли несколько месяцев назад. Фото: Военно-археологическая экспедиция Аджимушкай

Владельцем ордена Красной Звезды, найденного в Аджимушкайских каменоломнях в августе этого года, оказался уроженец Ленинграда лейтенант Николай Шлотов. Об этом сообщил руководитель Восточно-Крымского центра военно-исторических исследований Владимир Симонов.

- Лейтенант Шлотов Николай Никитич, 1916 года рождения награжден орденом Красной Звезды № 10347 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 1940 г. «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество»,- написал Симонов на странице Военно-археологической экспедиции «Аджимушкай».

Зимой 1940 года 138-я стрелковая дивизия, в составе которой в должности командира взвода связи 554-го стрелкового полка воевал Николая Шлотов , проявила себя в ходе ожесточенных боев в районе Выборга, затем при штурме сильно укрепленного опорного пункта «Высота Безымянная», а позже – в районе станции Сомме. За массовое мужество и героизм, проявленные в этих боях бойцами, командирами и политработниками дивизии, 860 из них были награждены правительственными наградами.

С началом Великой Отечественной войны дивизия бойца дислоцировалась на границе с Турцией, а в январе 1942 года была переброшена в Крым, где вошла в состав 51-й армии Крымского фронта.

- Как сложилась военная судьба лейтенанта Шлотова, мы не знаем – в документах он числится пропавшим без вести в марте 1942 года. Возможно, погиб или попал в плен в тех самых мартовских боях на Ак-Монае и его орден оказался в каменоломнях случайно. А, может быть, остался жив, и воевал на Крымском фронте до конца, спустившись под землю вместе с другими бойцами и командирами дивизии и став воином гарнизона, возглавленного их бывшим комдивом – П.М. Ягуновым,- отметил Симонов.

Напомним, орден Красной Звезды, найденный участники военно-археологической экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи в августе, стал третьим за последние 50 лет. Награду обнаружили при разборе "завала Казазаева".

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