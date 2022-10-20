Фото: kerch.rk.gov.ru

В Керчи с начала года отреставрировали более 45 фасадов многоквартирных домов, кровли отремонтированы более чем в 40 МКД. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– В этом году было запланировано произвести ремонт 54 фасадов и 104 кровель МКД. На остальных объектах работы продолжаются, – говорится в сообщении.

Работы выполняет Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым.

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