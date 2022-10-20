Крымчанку осудят за кражу у пенсионеров 2,4 млн рублей

В Феодосии в суд направлено уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в девяти эпизодах краж у пенсионеров Фото: Артем КИЛЬКИН

В Феодосии в суд направлено уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в девяти эпизодах краж у пенсионеров, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Установлено, что обвиняемая с 2016 года по июль 2022 года, выбрав в качестве потенциальных потерпевших пожилых граждан, ходила по многоквартирным домам, звонила в звонок дверей квартир, представлявшись покупателем книг, соседкой, работником социальной службы. Женщина, используя названные предлоги, незаконно проникала в жилище пенсионеров, где совершала хищение денежных средств, – говорится в сообщении.

В разных случаях ущерб составил от 40 до 920 тысяч рублей. Всего же женщина похитила 2,4 млн рублей. В числе жертв злоумышленницы - ветеран Великой Отечественной войны.

Женщина частично возместила ущерб.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудили мужчину, обманувшего потенциальных автопопутчиков на 100 тысяч рублей. Следующие 4 года и 5 месяцев он проведет в исправительной колонии строгого режима

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