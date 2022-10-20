Работу Керченской паромной переправы приостановили 20 октября из-за непогоды

Судоходство в Керченском проливе временно приостановлено из-за непогоды Фото: Дмитрий СТЕШИН

Работу Керченской паромной переправы временно приостановили из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

– В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено, – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Росгидромета, ближайшей ночью и в первой половине дня 21 октября в проливе ожидается усиление северо-западного ветра до 12-17 м/сек с порывами до 22 м/сек, временами дождь. Высота волн достигнет 130-150 см.

Напомним, в Крыму на 20-21 октября объявлено штормовое в связи с предстоящими ливнями и усилением ветра.

Ранее в Керченском проливе начал курсировать пятый паром для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса «Композитор Эльза Ибрагимова».

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