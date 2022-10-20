Отопительный сезон в Керчи стартует 25 октября

В первую очередь батареи станут теплыми в объектах социальной сферы, после чего наступит очередь многоквартирных домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 октября в Керчи стартует отопительный сезон, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Святослав Брусаков.

– 25 октября стартует отопительный сезон в Керчи. Сегодня подписал соответствующее постановление. Несмотря на то, что в городе в течение последующих дней ожидается погода выше установленной среднесуточной нормы, необходимой для начала осенне-зимнего отопительного периода, это время необходимо коммунальным службам, чтобы полностью наладить работу систем отопления до наступления холодов, – написал градоначальник.

В первую очередь батареи станут теплыми в объектах социальной сферы – больницах, школах, детских садах, учреждениях культуры. После этого наступит очередь многоквартирных домов.

Управляющим компаниям поручено обеспечить необходимое безаварийное заполнение внутренних систем теплоснабжения, а также организовать работу дежурных служб при запуске отопительной системы в круглосуточном режиме.

Напомним, в Симферополе отопительный сезон стартовал 17 октября. Включить отопление в многоквартирных домах намеревались 19 октября.

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