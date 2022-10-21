Погода на 21 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Крыму относительно погожий осенний день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный днем до 8-13 м/с., температура воздуха 9...11°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северный ветер 6-11м/с. , тепло 11…13°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +7…+13°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +8…13°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Керчи +10 …+12°, северо-западный ветер 3-11 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Феодосии +7 …+13°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +9…+11, северный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +5…+13°, скорость северо-западного ветра 4-11 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +7 …+13°, скорость северо-западного ветра 4-11 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море всего +15 …+19°.

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