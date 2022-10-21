Поезду Керчь - Анапа назначили новую остановку

Поезд Керчь - Анапа. Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

По Крымскому мосту, несмотря на инцидент 8 октября, успешно перевозит туристов и местных жителей поезд Керчь- Анапа - Керчь. Вдобавок, для удобства путешественников появилась еще одна дополнительная станция.

- С 21 октября 2022 поезд № 6807/6808 Керчь - Анапа будет совершать высадку и посадку по станции Гостагаевская, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания), отметив, что раньше остановка на этой станции, находящейся вблизи Анапы, была чисто технической.

И так, график движения пригородного поезда № 6807/6808 Керчь - Анапа:

- Керчь 15.00; Керчь-Южная 15.24-15.26; Тамань 15.51 - 16.06; Вышестеблиевская 16.27-16.28; Старотитаровка 16.36-16.37; Красная Стрела 16.48-16.49; Юровский 17.09-17.18; Гостагаевская 17.30-17.35; прибытие на станцию Анапа в 17.43.

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