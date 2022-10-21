«Старичок. Душа разрывается»: В Симферополе ищут хозяев для осиротевшей из-за ДТП собаки

Cобака живет на улице. Фото: Ирина Зорина/VK

Крымские зоозащитники ищут новых хозяев для собаки, которая стала бездомной из-за аварии на дороге.

- Сердце кровью обливается, когда вижу этого ничейного пса. Хозяева собаки погибли в ДТП, наследники дом продали, а его выгнали на улицу. Пес - породистый, очень умный, добрый, но уже не молодой. Очень прошу помощи – нужна передержку или свой дом! - такой пост появился в соцсети.

Фото: скрин страницы Ирина Зорина/VK

Автор поста - доброй души человек, и очень сильно переживает за уличную псину, поэтому обещает пожизненно снабжать его кормом, даже если бедолагу кто-то заберет домой.

Пользователи соцсети выразили свои эмоции, комментируя пост: «Пусть найдутся добрые сердца и приютят этого паренька, чтоб дожил свою жизнь сытый, в любви и тепле...»; «Дратхаар или немецкая жесткошерстная легавая – отличный компаньон и друг»; «Старичок. Душа разрывается».

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