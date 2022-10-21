В Симферополе прячут от зимы теплолюбивые бананы и магнолии

Экзотические растения прячут от холодов в оранжерею. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В парках и скверах Симферополя продолжается подготовка к зимнему периоду.

- В оранжерею Детского парка на зиму перевозят контейнерные растения. В теплицу уже перебрались теплолюбивые бананы, юкка, олеандры, вечнозеленые магнолии грандифлора, которые летом радовали гостей парка, - сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Готовят к морозам и системы капельного орошения на Аллее космонавтов в парке имени Юрия Гагарина, в скверах имени Константина Тренева и имени Владимира Высоцкого. Трубы для полива промоют и продуют, чтобы сохранить их в работоспособность до следующего лета.

Зима не за горами - на Крымском полуострове с каждым днем становится холоднее, а ночью и вовсе заморозки до минус 3 градусов.

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