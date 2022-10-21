Сергей Аксенов анонсировал следующее рабочее совещание в Саках

Фото: Сергей Аксенов/vk

Следующее рабочее совещание о проблемных вопросах муниципалитетов глава Республики Крым Сергей Аксенов проведет в Саках.

- Следующее рабочее совещание о проблемных вопросах муниципальных образований пройдет в городе Саки и будет посвящено ситуации в городском округе и Сакском районе, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, прошло рабочее совещание состоялось 14 сентября и было посвящено проблемам Раздольненского района. В ходе рабочей поездки глава республики посетил ряд объектов инфраструктуры в сельских поселениях. Больше всего местных жителей интересовали вопросы системы здравоохранения и образования, водоснабжения и водоотведения, социальной поддержки, благоустройства и работы мобильных операторов.

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