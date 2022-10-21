В Феодосии водитель мопеда « Альфа» сломал ногу в результате ДТП

Фото: Госавтоинспекция Феодосии/Tg

20 октября в Феодосии на улице Назукина произошло ДТП с участием мопеда, сообщили в Госавтоинспекции города.

Мужчина, находясь за рулем мопеда «‎Альфа», не справился с управлением и опрокинулся вместе с транспортным средством. В результате аварии водитель оказался на больничной койке с переломом левой ноги.

- Водитель мопеда права управления мопедом не имел, водительское удостоверение ранее не получал, в момент аварии находился в застегнутом мотошлеме, - говорится в сообщении.

Уточняется также, что пострадавший был трезв. На мужчину завели административное дело за вождение без прав. Теперь ему грозит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50