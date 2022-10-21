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Экономика21 октября 2022 7:48

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено после непогоды

Улучшение погоды позволило возобновить движение паромов через пролив
Екатерина НАЗАРОВА
Керченская паромная переправа

Керченская паромная переправа

Фото: Евгения ГУСЕВА

Возобновлено судоходство на Керченской паромной переправе, которое было приостановлено вчера, 20 октября, из-за непогоды.

- Движение судов на Керченской паромной переправе, приостановленное в связи с неблагоприятными погодными условиями с 15.25 мск 20 октября, возобновлено, - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Напомним, вчера на паромной переправе начало работать еще одно судно - «Композитор Эльза Ибрагимова». Таким образов в Керченском проливе перевозку осуществляют пять паромов.

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