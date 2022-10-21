В День народного единства в Симферополе проведут бесплатные экскурсии

Длительность экскурсий - до двух часов Фото: Иван МАКЕЕВ

В День народного единства, 4 ноября, в Симферополе пройдут бесплатные экскурсии, посвященные религиозным святыням крымской столицы.

Как пишет КИА, мероприятия состоятся в 11.00 и 13.30. Сбор запланирован на улице Курчатова, 4, возле Мечети Кебир - Джами.

Гостям покажут Караимскую кенассу, также экскурсанты смогут увидеть Свято-Троицкий Собор, Собор святых Петра и Павла и первую Екатерининскую церковь. Далее группу поведут главной городской площади, где находится Кафедральный Александро-Невский Собор. Завершится экскурсия у Лютеранской Кирхи.

Ранее сообщалось, что в Симферополе проходит первый крымский форум «Я отец в стране отцов». В ходе мероприятия обсуждаются вопросы, связанные с информационной безопасностью детей.

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