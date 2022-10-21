21 октября в Севастополе включат отопление

Власти Севастополя приняли решение запустить теплоснабжение в городе 21 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Севастополя приняли решение включить отопление в городе 21 октября.

- Принял решение запускать теплоснабжение сегодня. Такое поручение дано Департаменту горхозяйства и Севтеплоэнерго, - написал губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

По его словам, котельные и системы отопления полностью к сезону готовы, испытания проведены.

Развожаев напомнил, что по нормативам для включения отопления среднесуточная температура на протяжении пяти дней должна быть ниже 8 градусов. Однако в этом году власти решили опираться «не на нормативы, а на реальность».

Ранее сообщалось, что отопление в домах крымчан включат к концу недели. Тепло уже начали подавать в детсады, школы и больницы.

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