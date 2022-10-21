Владельца игровой комнаты в ТЦ Севастополя, откуда выгнали ребенка-аутиста, оштрафовали

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе оштрафовали владельца игровой комнаты в ТЦ «Муссон» после инцидента с отказом ребенку-инвалиду в доступе к аттракциону «Лабиринт».

Напомним, девочка 2012 года рождения, страдающая аутизмом, не была допущена в игровую комнату. Информация о произошедшем быстро распространилась в соцсетях и вызвала массу негативных комментариев.

На это обратил внимание губернатор Севастополя Михаил Развожаев и решил лично разобраться в ситуации. Выяснилось, что во время шопинга мать девочки Любовь Харченко вместе с детьми зашли в игровой центр, где они не раз уже бывали ранее. Однако в последний раз визит закончился неудачно.

- Каких-либо медицинских противопоказаний, препятствующих посещению аттракциона данного вида, у ребенка не выявлено. По данному факту прокуратура района в отношении индивидуального предпринимателя возбудила дело об административном правонарушении, - говорится в сообщении.

В результате Роспотребнадзор оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей.

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