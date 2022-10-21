В Керчи 21 октября снова эвакуируют школы

В школах идет проверка. Фото: Росгвардия

В школах Керчи 21 октября снова проводится эвакуация учащихся из-за сообщений о минировании. Угрозы в учебные заведения поступили около 12 часов. Информацию об этом учителя распространили в родительских чатах. Всех детей они отпустили по домам.

- Снова объявлена эвакуация, - сообщили КП-Крым в одной из школ города.

Проверку в школах сейчас проводят правоохранители.

Напомним, школы Керчи эвакуируют уже вторую неделю подряд. Кроме того, сообщения о минировании в городе поступают в детские сады, суды, заводы и церкви. Всю информацию проверяют соответствующие службы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50