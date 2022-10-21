С 9 октября через Керченский пролив перевезли 16 тысяч пассажиров

В очереди с крымской стороны ожидают 250 транспортных средств Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала работы Керченской паромной переправы 9 октября)через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 16 тысяч 587 пассажиров и 6 тысяч 858 единиц автотранспорта.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ, за 20 и 21 октября паромами через Керченскую переправу было перевезено 264 пассажира и 201 транспортное средство.

- В очереди с крымской стороны ожидают 250 транспортных средств, - говорится в сообщении.

Напомним также, что утро 21 октября судоходство на Керченской паромной переправе было возобновлено после непогоды.

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