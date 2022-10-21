В Крыму пожарные более пяти часов тушили кровлю фермы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Вечером 20 октября на ферме в селе Гвардейское Первомайского района Крыма произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РК.

– В 19:10 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в селе Гвардейское Первомайского района произошел пожар. По прибытии огнеборцев стало известно, что горит кровля фермы, в которой находится крупный рогатый скот, – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в течение 5,5 часов, его площадь составила 700 квадратных метров. Огонь уничтожил сено и корма, животные не пострадали.

Причины пожара выясняют эксперты.

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