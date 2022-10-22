Погода на 22 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

Октябрь в Крыму.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.
- Ожидается сухая малооблачная погода, ночью прохладно -2…+3°, на побережье до +8°, а днем воздух прогреется до 12…17°, в горах до 6…11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1...3°, днем 14...16°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 7-12 м/с. , днем тепло 15...17°.
В Ялте, как сообщает yandex, +9…+15°, южный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +14…16°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Керчи +8 …+10°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +7 …+15°, южный ветер 1-6 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +8…+15, южный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +6…+12°, скорость северо-западного ветра 1-4 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +5 …+10°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море остыла до +15 …+18°.
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