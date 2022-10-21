Десятки улиц Симферополя остались без воды до 22 декабря

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя до 09.00 утра 22 октября осталась без воды из-за очередной аварии на магистральном водопроводе.

Как пишет Крымская газета, водоснабжение ограничено на улицах Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, К. Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Турецкая, С.-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова.

То же самое касается улиц Старозенитная, Ангарская, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, Севастопольская (частично), Самокиша (частично), Кирова (частично), Батурина (частично), Русская (частично), Крымская, Студенческая, Воровского, Ленина, Шмидта, Одесская, Большевисткая, Петропавловская, Некрасова. Также воды нет на переулках Козлова, Трудовой, Братский, Крылова, Крайний, Каменный и Керченский.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 21 октября свет отключат на 22 улицах. В столице республики энергетики ремонтируют электросети.

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