Житель Крыма похитил с карты приятеля 35 тысяч рублей

Парню грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18-летний житель Ялты похитил более 35 тысяч рублей с банковского счета своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– В дежурную часть полиции обратился 25-летний местный житель, который сообщил о хищении свыше 35 тысяч рублей с его банковского счета. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 18-летний местный житель, являвшийся приятелем потерпевшего, – говорится в сообщении.

Молодой человек написал явку с повинной и признался, что успел потратить деньги на личные нужды.

Как выяснилось, потерпевший доверял подозреваемому, потому не скрывал от него данные банковского приложения. Молодой человек воспользовался этим и, когда приятеля не было поблизости, взял его телефон и перевел деньги с его карты на свою.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Парня отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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