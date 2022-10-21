На следующей неделе в Крыму потеплеет до +19

Первые месяцы осени в Крыму выдались относительно теплыми Фото: Екатерина НАЗАРОВА

На Крымском полуострове в настоящее время проходит холодный фронт. На днях ожидается усиление северо-западного ветра до штормовых значений.

Как пишет КИА со ссылкой на начальника регионального Гидрометцентра Татьяну Любецкую, днем в крымской столице 10-11 градусов тепла, на побережье Крыма до 13 градусов тепла. Ночью столбик термометра будет показывать от 0 до 5градусов тепла.

В северных районах полуострова температура может опуститься до 1-2 градусов мороза. В субботу и воскресенье ожидается небольшое потепление до 15 градусов тепла днем и до 4-9 градусов ночью. Также 23 октября может пройти небольшой дождь.

А вот на следующей неделе воздух прогреется до 19 градусов тепла днем и 13 градусов ночью.

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