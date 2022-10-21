Скидки для южных регионов в медицинском центре и Институте Активного Долголетия Mriya Life Institute

Фото: Mriya Resort & SPA

Услуги крупнейшего оздоровительного кластера в Крыму – медицинского центра и Института Активного Долголетия Mriya Life Institute теперь доступны со скидкой 20% для жителей южного федерального округа, включая Ростовскую область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республику Адыгея, Северный Кавказ, а также Астраханскую и Волгоградскую области.

Расположенный на территории пятизвездочного санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA и оснащенный современным оборудованием под руководством опытных врачей высшей категории комплекс предлагает персонализированный комплексный подход к оздоровлению, сочетая традиционную и prevent-age медицину.

В основе концепции Mriya Life – индивидуальные программы лечения и оздоровления для мужчин, женщин и детей, направленные на сохранение и восстановление здоровья, красоты и молодости, с особой заботой и вниманием к качественному, прогрессивному и комфортному медицинскому обслуживанию.

Медицинский центр специализируется на круглогодичном оказанием амбулаторных и санаторно-курортных услуг и предлагает 27 направлений для взрослых и детей, включающих лечебные и профилактические процедуры, а также консультации профильных врачей; 9 диагностических программ, включая комплексные обследования, check-up программы, клинико-диагностические исследования и функциональную диагностику на высокоточном современном оборудовании; комплексные оздоровительные программы, которые назначаются врачами в зависимости от показаний и пожеланий гостя для улучшения здоровья и профилактики по одному из направлений, в том числе программы для улучшения работы дыхательной системы и восстановления после covid-19.

Скидка действует до 31.12.2022 и не суммируется с другими скидками и акциями.