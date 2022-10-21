Прокуратура организовала проверку после аварии на магистральном трубопроводе в Симферополе

На постоянном контроле в прокуратуре находится вопрос организации подвоза воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Крыма проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ после сегодняшней аварии на магистральном трубопроводе в Симферополе, в результате которой было ограничено водоснабжение на 50 улицах города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

– По поручению прокуратуры Республики Крым организована проверка в связи с аварией магистрального водовода, произошедшей 21 октября 2022 года, в результате которой ограничено водоснабжение на 50 улицах в Симферополе, на территории которых проживает более 10 тысяч абонентов, – говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установлены причины и обстоятельства аварии.

Также на постоянном контроле в прокуратуре находится вопрос организации подвоза воды.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, водоснабжение планируют восстановить к 9:00 22 октября.

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