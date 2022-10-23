В Симферополе 24 октября свет отключат на 23 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 октября в отдельных районах Симферополя возникнут перебои с подачей электричества. Из-за ремонтных работ свет отключат на 23 улицах и 4 переулках.

Где не будет электричества в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Донская, 34-54 (чет), 25-47А; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Мелитопольская, 4-136 , 1-113 ; Джанкойская, 2/8-146 , 1/10-143 ; Линейная, 4-6 ; 1-й Конной Армии, 25а, 48-79 , 19а; Аянская, 42-70 , 41-67 ; Дружбы, 81-93 ; Красных Зорь, 38-40 , 33; Сенная, 1-27 ; Табачная, 18-28 , 11-19 ; Севастопольская, 6-10 , 243, 260, 231, 253; Некрасова, 17; Самокиша, 16; Севастопольская/Чехова, 14/2; Сергеева-Ценского, 4-10 , 3-7 ; Турецкая, 8-16 , 5-21 ; Чехова, 2.

- переулок Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Мелитопольский, 2-4 , 1-3.

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