В Крыму потушили пожар в Новом Cвете

Пожар в Новом Свете. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/VK

Крымские пожарные, узнав, что загорелось двухэтажного деревянное здание в садовом товариществе «Берендей», расположенном в поселке Новый Свет, тут же отправились тушить пожар.

- По прибытии на место выявили, что произошло возгорание деревянной хозяйственной постройки. Угрозы распространения пожара нет. Площадь пожара составила 48 кв. м., - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Огонь тушили 11 сотрудников чрезвычайного ведомства, было задействовано 3 единицы техники. На ликвидацию пожара было потрачено чуть больше двух часов.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

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