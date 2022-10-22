В Севастополе ищут потерявшего крупную сумму денег

Деньги проверили на подлинность. Фото: УМВД России по г. Севастополю

В город-герое Севастополе на улице обнаружили бесхозный кошелек (а может сумку, или барсетку, или еще что-нибудь – точной информации нет) набитый бумажными купюрами.

- В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился неравнодушный местный житель, который обнаружил крупную сумму денежных средств. 53-летний мужчина решил поступить, по совести, передав найденные деньги правоохранителям для возвращения их законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

И теперь правоохранители ищут человека, утерявшего крупную сумму.

- Денежные билеты были исследованы экспертами. Установлено, что они являются подлинными, - отметили в ведомстве.

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