Во Всероссийском форуме классных руководителей участвуют 20 педагогов из Крыма

В Москве начался форум классных руководителей. Фото: скрин видео Всероссийский форум классных руководителей/VK

Республику Крым на Всероссийском форума классных руководителей представляют двадцать педагогов. Всего в конкурсном отборе приняли участие 64 тысячи педагогов РФ, но только 1300 успешно прошли испытания и получили приглашение в Москву.

Форум начался сегодня, то есть 22 октября 2022 года. .

- Я уже успела познакомиться с участниками из других регионов России, - рассказала педагог из СОШ «МДЦ Артек» Елена Еременко. - Все они очень креативные и интересные. Мы уже успели поделиться опытом друг с другом и обменяться контактами.

Крымчанка считает, что форум - это территория вдохновения и новых положительных эмоций:

- Вернусь с новыми идеями, которые помогут мне внести свой вклад в развитие образования нашего прекрасного Крыма.

Первый день форума насыщен до предела: встреча с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, два мастер-класса, лекции, круглые столы на тему «Профориентация», а также практическое занятие на тему: «Разговор с родителями: вопросы о важном».

Прямую трансляцию форума можно увидеть по этой ссылке.

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