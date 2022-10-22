Через Керченскую паромную переправу перевезли свыше 17 тысяч пассажиров и 7,5 тысячи автомобилей

Керченская паромная переправа возобновила работу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/Архив КП

Уже почти две недели через Керченский пролив курсируют паромы, которые исправно перевозят людей и машины, соединяя Крымский полуостров с Краснодарским краем.

- С ночи на 9 октября по 7 утра 22 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 17 529 пассажиров и 7 543 единицы автотранспорта, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков, - сообщили в министерстве транспорта Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что пятью паромами, которые курсируют по Керченскому проливу, «совокупно выполнено 209 круговых рейсов».

Паромы – это «метеозависимый» вид транспорта, но в настоящее время погода позволяет вести судоходству через Керченский пролив.

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