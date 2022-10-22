В Крыму подозревают в хранении наркотиков 57-летнего жителя Сакского района

В автомобиле жителя Сакского района нашли наркотическое средство. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

Крымские правоохранители по подозрению в хранении наркотиков задержали жителя Сакского района.

- В одном из сел Сакского района оперативники остановили 57-летнего подозреваемого, который передвигался на своем автомобиле. При осмотре транспортного средства полицейскими обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Автолюбитель объяснил, что в пакете находится марихуана, которую он собрал с дикорастущего куста конопли.

Экспертиза показала, что это – наркотическое средство. Общая масса каннабиса (марихуана) 800 граммов.

В итоге на крымчанина завели уголовное дело. По ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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