Погода на 23 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Крыму пасмурное и дождливое воскресенье. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем временами дождь. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью 7...9°, днем 15...17°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер до 10-15 м/с., тепло 18…20°.

В Ялте, как сообщает yandex, +14…+17°, южный ветер 1-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +13…17°, юго-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +13 …+17°, южный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +13 …+16°, южный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +14…+16, юго-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +13…+16°, скорость юго-западного ветра 1-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +11 …+14°, скорость северо-западного ветра 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море всего +16 …+18°.

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