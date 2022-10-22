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Общество22 октября 2022 17:14

В Керчи протестировали новый светомузыкальный фонтан - видео

В приморском городе благоустраивают площадь у Дома культуры «Корабел»
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Фонтан в Керчи. Фото: кадр видео Святослав Брусаков/VK

Фонтан в Керчи. Фото: кадр видео Святослав Брусаков/VK

Глава администрации Керчь Святослав Брусаков рассказал в соцсети о новой достопримечательности города – светомузыкальном фонтане перед ДК «Корабел».

- Фонтан запущен в тестовом режиме, с воспроизведением 10 музыкальных композиций. - сообщил чиновник, отметив, что «смотрится фонтан эффектно и уже сейчас привлекает внимание».

В зиму объект будет законсервирован, а когда придет весна, то музыкальный репертуар фонтана, учитывая пожелания керчан, возможно будет обновлен.

Пользователи соцсети разнообразно прокомментировали новость: «Класс! Самый лучший наш мэр!»; «Вы верите, что он будет работать? Посетите Комсомольский парк, там аж два фонтана построили на бюджетные, то есть народные деньги. Один почти работает. Второй же высох давно»; «Надо верить в хорошее! Посмотрите, как новый мэр старается»; «Фонтан впечатляет! Здорово!»

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