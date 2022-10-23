У мужчин больше шансов стать шеф-поваром в Крыму - эксперты

0% студентов кулинарных колледжей не имеют проблем с трудоустройством после окончания обучения Фото: Артем КИЛЬКИН

80% выпускников кулинарных колледжей не имеют проблем с трудоустройством. При этом чаще всего в профессии остаются мужчины.

- Чаще всего юноши настроены работать в общепите - в большинстве случаев, закончив обучение и отслужив в армии, выпускники занимают очень престижные позиции шефов и су-шефов, - сообщила в эфире радио «‎Спутник в Крыму»‎ мастер производственного обучения Романовского колледжа индустрии гостеприимства Елена Капшук-Габова.

Девушки же нередко проходят обучение для того, чтобы вкусно готовить дома или же делать торты на заказ.

Дело в том, что профессия повара - нелегкий труд, работа требует большой выносливости. В последнее время появляется все больше инновационного оборудования и новых технологий приготовления пищи. Повар должен быть универсалом во всем, а также успевать следить за трендами и генерировать творческие идеи. И все же среди девушек тоже много талантливых поваров.

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