Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2022 7:13

В Симферополе откроется выставка «Аджимушкай: 50 лет в поисках истины»

Некоторые материалы покажут публике впервые
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: travelcrimea.com

Фото: travelcrimea.com

31 октября в Центральном музее Тавриды Симферополя откроется выставка «Аджимушкай: 50 лет в поисках истины», приуроченная к 80-летию со дня окончания обороны Аджимушкайских каменоломен.

Гости смогут увидеть фотографии, сделанные в последние годы участниками ежегодной экспедиции «Аджимушкай».

- По замыслу авторов, экспозиция призвана в лаконичной форме рассказать и показать, что такое каменоломни и какие тайны они могут хранить, а также каким образом ведутся подземные исследования, - цитирует Официальный туристический портал Республики Крым Travel Crimea пресс-службу музея.

Некоторые материалы покажут публике впервые. Экспозиция откроется для посещения в 15.00.

Напомним, 25 октября жители Крыма смогут увидеть частичное солнечное затмение. Посмотреть на явление в телескоп можно будет возле Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50