В Симферополе откроется выставка «Аджимушкай: 50 лет в поисках истины»

Фото: travelcrimea.com

31 октября в Центральном музее Тавриды Симферополя откроется выставка «Аджимушкай: 50 лет в поисках истины», приуроченная к 80-летию со дня окончания обороны Аджимушкайских каменоломен.

Гости смогут увидеть фотографии, сделанные в последние годы участниками ежегодной экспедиции «Аджимушкай».

- По замыслу авторов, экспозиция призвана в лаконичной форме рассказать и показать, что такое каменоломни и какие тайны они могут хранить, а также каким образом ведутся подземные исследования, - цитирует Официальный туристический портал Республики Крым Travel Crimea пресс-службу музея.

Некоторые материалы покажут публике впервые. Экспозиция откроется для посещения в 15.00.

Напомним, 25 октября жители Крыма смогут увидеть частичное солнечное затмение. Посмотреть на явление в телескоп можно будет возле Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50