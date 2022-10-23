Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2022 9:55

Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в городе 23 октября

По его словам, у мобилизованных на полигоне сегодня проходят плановые учения
Екатерина НАЗАРОВА
Громкие звуки в Севастополе в воскресенье связаны с проведением плановых учений

Громкие звуки в Севастополе в воскресенье связаны с проведением плановых учений

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Громкие звуки в Севастополе 23 октября связаны с проведением плановых учений мобилизованных на полигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы, - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что по поручению главы СК Бастрыкина в Крыму была создана круглосуточная горячая линия для мобилизованных.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50