Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в городе 23 октября

Громкие звуки в Севастополе в воскресенье связаны с проведением плановых учений Фото: Анастасия ЖУКОВА

Громкие звуки в Севастополе 23 октября связаны с проведением плановых учений мобилизованных на полигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы, - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что по поручению главы СК Бастрыкина в Крыму была создана круглосуточная горячая линия для мобилизованных.

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