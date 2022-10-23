Часть Симферополя останется без воды до вечера 24 октября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Мария ЛЕНЦ

Часть Симферополя из-за аварийных работ останется без воды до вечера 24 октября. Об этом сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».

Так, с 23.00 часов 23 октября до 22.00 часов (ориентировочно) 24 октября воды не будет в микрорайоне Марьино.

- Восстановление водоснабжения в полном объеме ожидается к 06.00 часам 25 октября. На время проведения работ будет организован подвоз воды специализированным автотранспортом, - говорится в сообщении.

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