ФК «Севастополь» выиграл у «Алустона-ЮБК

В рамках 9-го тура чемпионата Премьер-лиги КФС ФК «Севастополь» на своем стадионе одержал очередную победу Фото: Архив "КП"

22 октября рамках девятого тура чемпионата Премьер-лиги КФС ФК «Севастополь» одержал новую победу над командой из Алушты «Алустон-ЮБК».

Как сообщала в пресс-службе Крымского футбольного союза, с первых минут матча севастопольцы пошли в атаку, однако после перерыва на табло можно было увидеть нули.

Во второй половине встречи команда поднажала, и на 61-й минуте не промахнулся Артур Айметдинов. А на 85-й минуте голом отметился Евгений Прокопенко. Очередной успех лидера первенства - 2:0.

Ранее сообщалось, что симферополец завоевал две золотые медали на первенстве России по легкой атлетике. Молодой человек стал лучшим на дистанциях 100 и 200 метров.

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