Погода на 24 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

Октябрь в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8...10°, днем 15...17°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без осадков, северо-западный ветер 6-11 м/с., тепло 16…18°.

В Ялте, как сообщает yandex, +12…+18°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +12…18°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +10 …+14°, западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +10 …+17°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +12…+16, северо-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +8…+15°, скорость юго-западного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +10 …+16°, скорость юго-западного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море всего +13 …+18°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50