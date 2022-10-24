В Крыму 24 октября выявили 44 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым 24 октября выявили 44 случая новой коронавирусной инфекции, 208 696 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализирован 1 пациент, за все время на стационарном лечении находились 62 192 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, выздоровевших за весь период - 201 263, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за минувшие 24 часа выявили 62 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 667. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 3 человека. Выписан 1 пациент. На данный момент в больницах находится 79 пациентов, из них 74 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 88 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50