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Здоровье24 октября 2022 7:15

В Крыму 24 октября выявили 44 новых случая COVID-19

В Севастополе за последние 24 часа зафиксировали 62 новых заболевших ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым 24 октября выявили 44 случая новой коронавирусной инфекции, 208 696 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализирован 1 пациент, за все время на стационарном лечении находились 62 192 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, выздоровевших за весь период - 201 263, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за минувшие 24 часа выявили 62 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 667. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 3 человека. Выписан 1 пациент. На данный момент в больницах находится 79 пациентов, из них 74 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 88 лет.

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