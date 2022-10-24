Сейчас в очереди со стороны Крыма ожидают 100 автомобилей Фото: Евгения ГУСЕВА

С пятницы паромами через Керченский пролив в обе стороны было перевезено более двух тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

- В Крыму 21-24 октября с двух сторон паромами перевезено 2 274 пассажира и 1 826 транспортных средств, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в очереди с крымской стороны в настоящее время ожидают 100 автомобилей.

Напомним, сейчас на Керченской переправе функционируют шесть паромов. Последний начал работу 23 октября - в первый свой рейс «Конро Трейдер» перевез из терминала Рыбный 32 железнодорожных вагона.

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