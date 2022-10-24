В Керчи эвакуируют школы, больницы и торговые центры 24 октября

Все сигналы с узгрозами в Крыму тщательно проверяют. Фото: Росгвардия

В Керчи в понедельник 24 октября снова эвакуируют школы. Сообщение с угрозами также поступило в больницы и торговые центры. Информацию об этом КП-Крым подтвердили в керченском горсовете.

- Сообщения о минировании поступили в школы, торговые центры и медицинские учреждения,- сообщили в горсовете.

Сейчас информацию проверяют силовики.

Напомним, школы в Керчи из-за угроз эвакуируют уже 12-тый раз за последние две недели. До этого сообщения с угрозами также поступали в детские сады и городские храмы.

По всем поступающим сигналам проверки проводят правоохранители.

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