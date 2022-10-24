В Крыму с начала года провели более 11 тысяч агроярмарок

Фото: msh.rk.gov.ru

С начала 2022 года в Крыму провели более 11 тысяч агроярмарок – на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

– За этот период крымские аграрии реализовали порядка 19 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, – говорится в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Савчука, в среднем в неделю проводится 250 ярмарок, для которых задействовано свыше двух тысяч торговых мест.

– Все это говорит о том, что ярмарки набирают все большую популярность, а продукция наших сельхозтоваропроизводителей пользуется огромным спросом у крымчан, – отметил Савчук.

Агроярмарки работают в крупных городах, районах, а также в столице республики.Так, в минувшую субботу на очередной ярмарке «выходного дня» в Симферополе фермеры реализовали более 80 тонн продукции. Андрей Савчук подчеркнул, что все аграрии продают свой товар напрямую покупателям, минуя посредников, из-за чего цены ниже рыночных в среднем на 15-20%.

С графиком проведения ярмарок можно ознакомиться на сайте Минсельхоза.

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