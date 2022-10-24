Фото: Денис Кратюк/Tg

В крымском селе Новоандреевка завершился капремонт общественной территории на улице Мира, 8. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

Фото: Денис Кратюк/Tg

- Объект реализован в рамках программы «Формирование современной городской среды» и за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, - написал Кратюк в своем telegram-канале.

На объекте уложили новую тротуарную плитку, установили новые теннисные и шахматные столы, лавочки и урны. Кроме того, на территории оборудовали велопарковку. В скором времени появится еще одна.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Крыму благоустроили 80 общественных пространств. Капитально отремонтировали и обновили 57 дворов и 23 общественные территории.

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