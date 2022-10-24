В Кировском районе Крыма ремонтируют две амбулатории

Фото: rk.gov.ru

Продолжается капитальный ремонт двух амбулаторий ГБУЗ РК «Старокрымская районная больница им. Н. М. Амосова» в селах Льговское и Приветное Кировского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

– В рамках капитального ремонта врачебных амбулаторий проведен демонтаж стен и пола, смонтированы перегородки, выполнена стяжка полов, завершены работы по замене кровли, окон, утеплению фасада и усилению дверных проёмов. Проведена замена инженерных сетей (отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации) Впереди остается проведение технических пусконаладочных работ всех систем, – говорится в сообщении.

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой, утеплением, облицовкой и подготовкой стен под покраску.

В обновленных амбулаториях планируют открыть дневные стационары и кабинеты физиотерапии. В зданиях появится несколько функциональных зон.

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

– Первая - взрослая поликлиника с кабинетами терапевта, стоматолога, гинеколога, процедурным, прививочным и дневным стационаром. Второй блок - с кабинетами педиатра, процедурными и прививочными. Кроме того, будет организована выездная работа бригады узких специалистов, – рассказали в пресс-службе правительства.

Ожидается, что уже со следующего года получать медпомощь по современным стандартам смогут около 2600 жителей села Приветное и более 1000 жителей села Льговское.

Ремонт проводится в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение». В текущем году на реализацию программы по капитальному ремонту и строительству врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 300 млн рублей.

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