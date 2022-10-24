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Общество24 октября 2022 10:42

В Крыму эвакуировали троих туристов с горы Эльх-Кая 23 октября

Спасателям пришлось проложить перила, чтобы добраться к пострадавшим
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба МЧС по РК

Фото: пресс-служба МЧС по РК

23 октября в районе крымской горы Эльх-Кая застряли трое туристов, сообщили в пресс-служба МЧС по Республике Крым. Требовалась помощь спасателей.

- Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» и представители КРО «РОССОЮЗСПАС», прервав патрулирование, выдвинулись в район поисковых работ, - говорится в сообщении.

Туристов обнаружили на обрывистом сыпучем скальном участке в районе Кутузовского фонтана. Спасатели проложили перила и эвакуировали пострадавших к служебному автомобилю. В медпомощи никто не нуждался.

Напомним, еще одна группа туристов не смогла самостоятельно спуститься с горы в Крыму в воскресенье. Мужчин пришлось эвакуировать с помощью альпинистского оборудования.

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