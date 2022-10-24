Крымчанин получил девять лет колонии за изнасилование несовершеннолетней

25-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за изнасилование несовершеннолетней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летнего жителя Джанкойского района Крыма признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

– Судом установлено, что подсудимый в 2019 году совершил в отношении своей знакомой несовершеннолетней преступление сексуального характера, – говорится в сообщении.

Джанкойский районный суд приговорил насильника к девяти годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в июле жителя крымского села Ильичево приговорили к 13 годам колонии за изнасилование двенадцатилетней девочки. В суде мужчина признал свою вину лишь частично.

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